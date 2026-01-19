Új technológia a láthatáron

A Las Vegas-i technológiai seregszemlén olyan jármű került reflektorfénybe, amely alapjaiban formálhatja át a közlekedésről alkotott képünket. Egy önvezető taxi prototípusa mutatkozott be, amely már nem pusztán látványos kísérlet, hanem kifejezetten sorozatgyártásra és mindennapi használatra készült.



Az autó alapját egy nagyméretű, elektromos szabadidőjármű adja, amelyet eleve úgy terveztek, hogy alkalmas legyen emberi sofőr nélküli működésre. A karosszéria fölött diszkréten elhelyezett szenzoregység, kamerák, radarok és lézeres érzékelők kombinációja folyamatosan pásztázza a környezetet, teljes körű képet alkotva az útról, a forgalomról és az előre nem látható helyzetekről.

Az egyik legnagyobb autóipari vállalat vezérigazgatója szerint a jármű felépítése eleve kiválóan alkalmas a robotaxi-felhasználásra, mindössze kisebb átalakításokra volt szükség.