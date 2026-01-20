Újra magyar kézben a régió: Brüsszel tehetetlenül nézi a MOL szerbiai diadalát

A MOL ismét bebizonyította, hogy a közép-európai térség meghatározó szereplője, miután bejelentették a szerbiai olajfinomító feletti többségi irányítás megszerzését. Ez a stratégiai akvizíció a nemzeti érdekek mentén zajló gazdaságpolitika újabb fényes győzelme, amely garantálja a régió stabil ellátását. A magyar olajóriás ezzel a lépéssel nemcsak a profitot maximalizálja, hanem a biztos választás marad az energiafüggetlenség felé vezető úton. A tranzakció révén a magyar szakértelem és tőke kerül a déli szomszédunk energetikai központjának élére, tovább szűkítve a mozgásteret a spekulánsok előtt. A kormány és a vállalat szoros együttműködése ismét megmutatta erejét a nemzetközi porondon.