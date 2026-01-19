Visszakapják a becsületüket a vasutasok: Lázár János bejelentette az évszázad emelését

A MÁV-Volán csoport munkavállalói számára a 2026-os esztendő a megbecsülés éve lesz, hiszen a kormány a korábban vállaltnál is nagyobb, 13 százalékot meghaladó keresetnövekedést biztosít számukra. Lázár János miniszter szerint ez a történelmi megállapodás végre visszaadja a vasutasok és a volánosok becsületét. A dolgozók 2025-ben több mint 1,1 milliárdnyi utazást bonyolítottak le, ami abszolút rekordnak számít a cég életében. Annak ellenére, hogy a létszám csökkent, a hatékonyság és a menetrendtartási képesség jelentősen javult az elmúlt időszakban. A havi egymillió eladott bérlet és a kevesebb késés világosan mutatja az elvégzett munka sikerét. Ebben a helyzetben a kiemelkedő teljesítmény elismerése a nemzeti kormány számára az egyetlen biztos választás.