A magyar egészségügy halott? Mondják ezt azoknak, akik Pécsett most írtak történelmet! Két életet mentettek meg egyszerre, keresztdonációval

Felejtsük el a Vészhelyzet vagy a Doktor House kitalált drámáit, mert az élet Pécsett sokkal nagyobb forgatókönyvíró. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában olyat léptek, ami előtt még Albert Schweitzer is megemelné a kalapját. Adott volt két házaspár. Két feleség, akinek életmentő vesére volt szüksége, és két férj, aki bármit megtett volna értük. A bökkenő? A „bármit” kevés volt, mert immunológiailag nem passzoltak a saját párjukhoz. Itt jött a képbe a keresztdonáció zsenialitása, ami olyan, mint egy négyszemélyes sakkparti, ahol mindenki nyer. A pécsi orvoscsapat – Dr. Szakály Péter vezetésével – levezényelte a lehetetlent: a férjek „kicserélték” a donációt. Az „A” férj a „B” feleségnek adta a veséjét, „B” férj pedig az „A” feleségnek. Bumm! Két élet megmenekült, két család maradt egyben.

Ez nemcsak orvosi bravúr, hanem emberi csoda is. Az egyik férj kezdetben hezitált – érthető, hiszen a saját szerettének akarta adni –, de az orvosok őszinte beszélgetése és a tudat, hogy ezzel megmentheti a feleségét (közvetve), meggyőzte. A műtét után 10 nappal mindannyian jól vannak, és bár egy osztályon feküdtek, az anonimitás miatt nem is találkoztak. Olyan ez, mint egy láthatatlan kötelék: nem ismerik egymást, mégis vértestvérekké váltak. A magyar egészségügy kritikusai most csendben maradhatnak egy percre: Pécsett világszínvonalon mentenek életeket. Dr. Mihály Sándor szerint ez a módszer drasztikusan lerövidíti a várakozást (akár 3,5 év helyett azonnal!), és a cél most az, hogy ezt a rendszert kiterjesszék az országhatáron túlra is. Ez a valódi magyar innováció: nemcsak beszélünk a jövőről, hanem megoperáljuk azt.