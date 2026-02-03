Már írják a forgatókönyvet a pesti Maidanhoz? Lánczi Tamás leleplezte a titkos hálózatot – Itt a lista!

Üdvözöljük a „Rendszerváltás 2.0” projektben, ahol a rendező Lánczi Tamás szerint nem a magyar nép, hanem a külföldi tőke. A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke sokkoló hálózatot tárt fel: a külföldi beavatkozás már nem csak euróban mérhető, hanem konkrét akciótervben. A cél a 2026-os választás eredményének szabotálása. A forgatókönyv része az utcai zavargások előkészítése, ha nem a „megfelelő” jelölt nyer, miközben zajlik a Democracy Reporting International per az adatokért, és a választási eredmény megkérdőjelezése már most, a szavazás előtt évekkel elkezdődött. Ez nem politika, ez egy B-kategóriás katasztrófafilm, amit Berlinben írnak és Pesten akarnak forgatni – lángoló kukákkal és betört kirakatokkal. A módszer a „Maidan-franchise”: először kiabálj csalást (még a választás előtt!), aztán küldd az „aktivistákat” (értsd: kiképzett provokátorokat) az utcára. Az X elleni per Berlinben csak a füstbomba: manipulálható adatokat akarnak, hogy legyen mire hivatkozva őrjöngeni. A hálózat felállt: finanszírozók (Sorosék, Brüsszel), koordinátorok és a hazai végrehajtók. A gépezet olajozott, a pénz dől, a statiszták készen állnak. De Láncziék most felkapcsolták a villanyt a moziban: látjuk a bábjátékosokat!

Forrás: Lánczi Tamás/Facebook

A demokrácia halála – külföldi megrendelésre

Nézzük a tényeket a csatolt ábra alapján: a piramis csúcsán ott az Európai Bizottság és a Soros-féle Open Society, középen a berlini és brüsszeli "koordinátorok", az alján pedig a magyarországi "végrehajtók" (aHang, TASZ, Political Capital). Ez egy katonai precizitással felépített hadsereg. Lánczi rámutat: nem azért perelik az X-et Berlinben, mert érdekli őket az igazság, hanem hogy "bizonyítékot" gyártsanak a csalásra. Ez az önbeteljesítő jóslat iskolapéldája. Először megmondják, hogy a választás nem lesz tiszta, aztán tesznek róla, hogy botrány legyen, végül kiviszik az embereket az utcára "demokráciát védeni". Valójában ők azok, akik a demokráciát túszul ejtik. Ha Fidesz nyer, jön a ribillió – ez a terv. De most, hogy tudjuk a forgatókönyvet, már nem fog akkorát ütni a csattanó.