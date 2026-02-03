Pánik a fedélzeten! Magyar Péter szájkosarat tett a jelöltjeire? A brit újságírók ilyet még nem láttak!

Üdvözöljük a Tisza Párt pánik szobájában, ahol a demokrácia fénye kialszik! A brit The Economist interjú lemondása nem véletlen: Magyar Péter retteg, hogy jelöltjei beszélnek. Szűcs Gábor elemző szerint ez példátlan a magyar politikában. A háttérben Csercsa Balázs vallomása állhat a gazdasági tervekről, ami miatt a sajtószabadság és transzparencia hirtelen teher lett. A titkolózás a kampányban a stratégiájuk alapköve lett, nehogy kiderüljön: a király meztelen, a kassza pedig üres.

A brit újságírók azt hihették, Észak-Koreába érkeztek, nem Magyarországra. Leszervezett találkozók, aztán hirtelen némasági fogadalom. A Tűzfalcsoport találata szerint a baloldali lap is csak pislogott, mint hal a szatyorban. Miért a félelem? Mert ha a jelöltek megszólalnak, borul a bili. Csercsa Balázs már megmutatta: a Tisza mélyén megszorítások lapulnak. Magyar Péter inkább elzárja az embereit a külvilágtól, mint egy féltékeny szektavezér. Ha nincs kérdés, nincs lebukás – gondolják ők. De a csend néha hangosabb, mint az ordítás.