Ursula von der Leyenék begőzöltek? A bíróságon a Mercosur-ügy, de ők már aláírnák – A Tisza Párt néma csendben asszisztál!

Üdvözöljük a brüsszeli húspiacon, ahol a Mercosur-megállapodás hatályba léptetése fontosabb, mint a törvényesség! Dömötör Csaba és a Fidesz nem hagyja annyiban: módosítóval fékeznék meg az ámokfutást, amíg az ügy bírósági eljárás alatt áll. De az Európai Néppárt úgy viselkedik, mint egy megvadult úthenger: a német és osztrák kancellárral az élen át akarnak gázolni mindenen. A legkínosabb mégis a tiszás képviselők hallgatása: miközben a magyar gazdák jövője a tét, ők némán asszisztálnak Ursula von der Leyenék terve végrehajtásához. Ez nem politika, ez csendes árulás.

A helyzet abszurd: az Európai Parlament többsége perelne, de Weberéknek a demokrácia csak akkor szent, ha nekik kedvez. Ha a dél-amerikai lobbi érdekeiről van szó, akkor a bíróság döntése sem számít. A Tisza Párt pedig? Ők a "bólogató Jánosok" klubját erősítik. Amikor a szakbizottságban meg kellett volna szólalni a magyar érdekekért, a tiszások úgy lapítottak, mint nyúl a fűben. Úgy tűnik, a "Szeretetországban" a brazil marhahús előbbre való, mint a magyar termelő.