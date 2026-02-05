A Shell-lobbista visszavág: Magyar Péter embere szerint a te olcsó rezsid egy "hiba", amit ki kell javítani – piaci árakkal!

Megérkezett a feketeleves: Magyar Péter embere a Paláverben idézettek szerint egyértelművé tette, hogy a rezsicsökkentés eltörlése a céljuk, mert a jelenlegi rendszert fenntarthatatlannak és hibásnak tartják. A tervek szerint a piaci árak szabadítanák rá a lakosságra, ami a magyar családok védelme helyett a multik profitja növelését szolgálná. A szakértő – aki feltehetően a Shell-múlttal rendelkező körből érkezett – elhibázott lépésnek nevezte az olcsó energia biztosítását. Ez a "brutális őszinteség" megmutatja: a Tisza Párt nem a kisemberekért, hanem a nagyvállalatokért dolgozik.