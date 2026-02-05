A Shell-lobbista visszavág: Magyar Péter embere szerint a te olcsó rezsid egy "hiba", amit ki kell javítani – piaci árakkal!

Vége a kertelésnek, lehullt a lepel a Tisza Párt gazdasági programjáról. Magyar Péter embere nyíltan kimondta azt, amitől minden magyar család retteg: szerintük a rezsicsökkentés hiba, amit el kell törölni. A cél a "piaci árak" bevezetése, ami magyarul annyit tesz: fizess háromszor annyit a fűtésért, hogy a multik jól járjanak. Ez nem reform, ez merénylet a családi kasszák ellen.
