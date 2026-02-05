Csercsa Balázs: A Tisza Párt még a saját közösségét is becsapja

Ez nem egy elszólás volt, hanem egy szállóige a Tisza Párton belül - mutatott rá a párt volt egyházügyi vezetője. Csercsa Balázs a Célpontnak elmondta: közvetlen kapcsolatban volt Tarr Zoltánnal, akit a párt HR-esének neveznek. A volt egyházügyi vezető hangsúlyozta: többször is szóba került a megszorításokat részletező leirat.

Csercsa Balázs elmondta: létezik az a 600 oldalas dokumentum, amelyben a Tisza Párt a gazdasági terveit részletezi. Az egykori munkacsoport vezető szerint ezt azonnal letagadták, amint megjelent a sajtóban, de ez létezik a párton belül, ennek végrehajtását pedig a néppárt kéri. Csercsa Balázs hozzátette: megpróbálnak minél jobban a szavazók kedvében járni, eközben pedig teljesen mást csinálnak, mint amit ígérnek.

Többször is mondta Magyar Péter, hogy nem fogják támogatni Ukrajna uniós csatlakozását, és nem viszik háborúba az országot, de ez sem igaz - tette hozzá a volt egyházügyi vezető. Csercsa Balázs szerint itt is Brüsszel kedvére akarnak tenni. A volt Tiszás munkacsoport-vezető hangsúlyozta: az egyik sarokkő, amelyben egyet kell érteniük a néppárttal, az Ukrajna uniós csatlakozása, amelyre egyébként is gazdaságilag tekintenek.

Csercsa Balázs hozzátette: a Tisza szimpatizánsok 58 százaléka egyetért Ukrajna uniós csatlakozásával, amely megerősítette, amit eleve is gondoltak, hogy azt támogatni kell. Erről azonban még nem akarnak beszélni, mert túl érzékeny kérdés a választások előtt - tette hozzá a volt egyházügyi vezető.