Alapjogokért Központ: A Fidesz továbbra is meghatározza a közbeszédet

A politikai szereplők versenyében továbbra is a korábbi időszakban megfigyelhető trend érvényesült, a közvélemény-kutatások adatai szerint a patrióta tömb biztos előnye megmaradt. Dornfeld László vezető elemző híradónknak elmondta: Magyar Péterék soha nem a fontos politikai kérdésekkel foglalkoznak, helyette csak botránykeltéssel próbálkoznak, illetve átverik a saját szavazóikat.