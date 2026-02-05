NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
A miniszter tiszta vizet önt a pohárba – ezt gondolja valójában Lázár János a cigányokról

A miniszter tiszta vizet önt a pohárba – ezt gondolja valójában Lázár János a cigányokról

Hogyan látja valójában Lázár János a magyarországi cigányság helyzetét és gazdasági szerepét? A HírTV-nek adott interjúban a miniszter reagál a Balatonalmádiban elhangzott, nagy port kavart kijelentéseire, és kifejti: miért tekinti „aranytartaléknak” a roma közösséget a munkaerőpiacon. Szó esik a békés párbeszédről, a liberális jogvédők szerepéről és arról a bizonyos kávémeghívásról is.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A HírTV-nek adott interjúban a miniszter reagál a Balatonalmádiban elhangzott, nagy port kavart kijelentéseire, és kifejti: miért tekinti „aranytartaléknak” a roma közösséget a munkaerőpiacon. Szó esik a békés párbeszédről, a liberális jogvédők szerepéről és arról a bizonyos kávémeghívásról is.

A teljes beszélgetés péntek este 8 órától a HírTV műsorán!

 

 

Továbbiak a témában