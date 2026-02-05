Miközben Magyar Péter mosolyog, az emberei elüldöznének téged! – Videó a kétarcúságról

Üdvözöljük a politikai skizofrénia laboratóriumában, ahol a Tisza Párt két arca már nem rejthető véka alá. A színpadon a vezér szavakban áll a magyarok mellett, békét és összefogást ígérve, de a színfalak mögött a valóság arcul csap mindenkit. A tettek beszélnek, és ezek a tettek riasztóak: Vályi István a jobboldali szavazókat küldené el az országból, Kapitány István pedig a Shell olajóriás lobbistájaként nem a magyar családok, hanem a nyugati profitérdekek zsoldosa. Ez nem nemzeti minimum, hanem nemzeti átverés. A "szeretetország" valójában egy zárt klub, ahová csak akkor léphetsz be, ha feladod az elveidet és a hazádat a globális tőkéért.