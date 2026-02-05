Megkezdődött az atomerőmű építése

A mai napon fontos mérföldkőhöz érkeztünk.

- Jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután kiöntötték az első betonelemet a paksi bővítés során. Szijjártó Péter elmondta, ezzel Paks II. hivatalosan is építés alatt álló atomerőműnek minősül. A tárcavezető kiemelte, a mostani bővítéssel ismét bebizonyosodott, hogy a "magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz". Mint fogalmazott, a kormányzat még akkor döntött az atomerőmű bővítése mellett, amikor a nukleáris energia szitokszó volt Európában.

Szijjártó Péter kijelentette, a Paks II. a legnagyobb és legelőrehaladottabb nukleáris építkezés Európában. Hozzátette, hogy még néhány év és az új blokkok ráköthetőek lesznek Magyarország villamosenergia-hálózatára. Ezzel pedig egy óriási lépést tesz Magyarország az energiaszuverenitás felé.

Paks II. megépítése Magyarország szempontjából nemzetstratégiai kérdés. Erről már Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő beszélt a Hír TV-nek. Hozzátette, hogy nagyságrendileg 8 év múlva készülhet el az első blokk. Hárfás Zsolt kiemelte, hogy a kormány arra törekszik, hogy a fogyasztókat döntően hazai erőművek lássák el villamos energiával, ennek pedig alapvető bástyája a Paks II. megépítése.