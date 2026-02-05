Nacsa Lőrinc: Egyetlen magyarról sem mondunk le

Nacsa Lőrinc kiemelte, hogy a Diaszpóra Program idén ezer, tíz és huszonöt év közötti, a nagyvilágban élő magyar vagy magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi táborozásra, arra, hogy megerősítse kapcsolatát a magyar nyelvvel, kultúrával és közösséggel. Nacsa Lőrinc emlékeztetett, a program tíz éve indult, célja hogy a diaszpórában élő fiatalokat, akiknek jelentős része még soha nem járt az anyaországban, eljuttassa ide.