A Sportszázad katonasportolói a békéért futottak a Nemzetközi Katonai Sporttanács évfordulóján

A Sportszázad elit katonái ismét bebizonyították, hogy a fizikai erőnlét és a hazaszeretet kéz a kézben jár. A nizzai alapítású Nemzetközi Katonai Sporttanács tiszteletére rendezett futáson a katonai sportolókkal együtt Szalay-Bobrovniczky Kristóf is rajthoz állt. A miniszter szerint a sport és a honvédelem szinergiája megkérdőjelezhetetlen, hiszen a barátság a sporton keresztül jelmondat ma aktuálisabb, mint valaha. Mi nem a háború szelét, hanem a békéért futunk hitvallást követjük a pályán. Olyan ez, mint egy jól olajozott gépezet, ahol Siklósi Gergely és társai nemcsak a páston, hanem hadnagyként a mindennapokban is a magyar dicsőséget szolgálják. A fagyos reggel ellenére a bajtársiasság és a közös cél minden résztvevőt melegített a 3200 méteres táv alatt.