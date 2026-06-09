Érvelési hibák és hamis dilemmák Magyar Péter parlamenti felszólalásában

Magyar Péter parlamenti felszólalása a hamis dilemma tankönyvi esete. A gyermekvédelmi vitában azt a kérdést tette fel, hogy a gyermekek hollandiában, emberkereskedőknél, szexuális bűnözőknél, drogkartelleknél, vagy hazai pároknál lennének-e jobb helyen.
Ezzel a demagóg leegyszerűsítéssel a politikus súlyos érvelési hiányosságokról tett tanúbizonyságot. Az intellektuális kudarc rávilágít: ha valaki kizárólag a nemzetközi alvilágot képes ellenpéldaként felhozni, az hitelteleníti magát.
Továbbiak a témában
2 percVezércikk - Olvasunk a sorok között
Kínos egybeesések: kirúgott vizsgáló, milliárdos pártelit és csendben épülő migránstábor?
1 percHírek
2020 és 2025 között Magyarországon volt az OECD összes országa közül a második legnagyobb reálkereset-növekedés
1 percHírek