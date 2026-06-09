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Érvelési hibák és hamis dilemmák Magyar Péter parlamenti felszólalásában

A politikus a parlamentben súlyos érvelési hibát vétett. A vitában kizárólag a nemzetközi maffiát és a drogkartelleket állította be alternatívaként.

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Magyar Péter parlamenti felszólalása a hamis dilemma tankönyvi esete. A gyermekvédelmi vitában azt a kérdést tette fel, hogy a gyermekek hollandiában, emberkereskedőknél, szexuális bűnözőknél, drogkartelleknél, vagy hazai pároknál lennének-e jobb helyen. 

Ezzel a demagóg leegyszerűsítéssel a politikus súlyos érvelési hiányosságokról tett tanúbizonyságot. Az intellektuális kudarc rávilágít: ha valaki kizárólag a nemzetközi alvilágot képes ellenpéldaként felhozni, az hitelteleníti magát.

 

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