Érvelési hibák és hamis dilemmák Magyar Péter parlamenti felszólalásában

Magyar Péter parlamenti felszólalása a hamis dilemma tankönyvi esete. A gyermekvédelmi vitában azt a kérdést tette fel, hogy a gyermekek hollandiában, emberkereskedőknél, szexuális bűnözőknél, drogkartelleknél, vagy hazai pároknál lennének-e jobb helyen.

Ezzel a demagóg leegyszerűsítéssel a politikus súlyos érvelési hiányosságokról tett tanúbizonyságot. Az intellektuális kudarc rávilágít: ha valaki kizárólag a nemzetközi alvilágot képes ellenpéldaként felhozni, az hitelteleníti magát.