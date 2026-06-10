A népek jóllétéért: pápai útmutatás a mesterséges intelligencia korában

Pünkösd hétfőn mutatták be a Vatikánban XIV. Leó pápa Csodálatos Emberiség (Magnifica Humanitas) kezdetű társadalmi enciklikáját. Rendkívüli alkalomnak számított az egyház életében, hiszen először volt példa arra, hogy a pápa is jelen legyen enciklikája közzétételén. A katolikus egyházfő felszólította a világot, hogy ne fegyverként használja a mesterséges intelligenciát, hanem a népek jóllétének fejlesztésére és egy emberséges társadalom építésére.

A Szentatya a technológiai szektor csúcsvezetői, bíborosok és nemzetközi szakértők jelenlétében a Vatikán szinódusi termében mutatta be a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját. A dokumentum érdekessége, hogy fontos társadalmi témákat érint. Az emberi méltóság védelmét, a háborúk kérdését, a munkaerőpiac átalakulását a mesterséges intelligencia korában. A katolikus egyházfő május 15 -én látta el kézjegyével a dokumentumot. Szimbolikus dátum, mivel elődje XIII. Leó pápa 135 évvel ezelőtt ugyanezen a napon tette közzé a Rerum Novarum kezdetű legfontosabb társadalmi témájú enciklikát. A Szentatya maga magyarázta a két egyházi dokumentum kapcsolatát.