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Vlagyimir Putyin minisztere atomfegyverekkel fenyegette meg a NATO-t

A témáról Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója beszélt a Napindítóban.

  • Napindító
  • 54 perce
  • Frissítve: 48 perce
  • Forrás: HírTV
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Haladéktalan, teljeskörű tűzszünet érvénybe léptetésére szólították fel Vlagyimir Putyint a londoni csúcs résztvevői. Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy a tűzszünet érdekében hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak befagyasztására. Az ukrán elnök azt is felfedte, ki a titkos közvetítő közte és az orosz elnök között.

Vlagyimir Putyin minisztere atomfegyverekkel fenyegette meg a NATO-t. Mihail Galuzin orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette, hogy Oroszország és Fehéroroszország készen áll minden rendelkezésre álló eszköz, köztük a nukleáris fegyverek bevetésére a biztonság garantálása érdekében, válaszul a NATO keleti szárnyának megerősítésére.

 

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