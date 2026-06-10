Haladéktalan, teljeskörű tűzszünet érvénybe léptetésére szólították fel Vlagyimir Putyint a londoni csúcs résztvevői. Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy a tűzszünet érdekében hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak befagyasztására. Az ukrán elnök azt is felfedte, ki a titkos közvetítő közte és az orosz elnök között.

Vlagyimir Putyin minisztere atomfegyverekkel fenyegette meg a NATO-t. Mihail Galuzin orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette, hogy Oroszország és Fehéroroszország készen áll minden rendelkezésre álló eszköz, köztük a nukleáris fegyverek bevetésére a biztonság garantálása érdekében, válaszul a NATO keleti szárnyának megerősítésére.