Bodrogzug: A víz formálta vadregényes táj

Hazánkban, sőt Európában is egyedülálló vadregényes természeti terület a Tisza és a Bodrog folyók által határolt Bodrogzug. A vidéket a tavaszi áradások idején teljes egészében elöntheti a víz, tengerré változtatva a tájat. Az áradások levonulása után előtűnő csatornák, morotvák, mocsarak, mocsárrétek páratlan gazdaságú élővilágnak adnak otthont.

A csatornarendszer a halak számára is kiemelt jelentőségű, hiszen milliós nagyságrendben vannak jelen az ivadékok, amelyek a Bodrog, majd a Tisza érintésével egészen messze eljuthatnak.