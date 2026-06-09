Láncreakció - A NATO következő csúcstalálkozója döntő jelentőségű lesz

A NATO jelenlegi formájában képes hatékony válaszokat adni ezekre a fenyegetésekre?; Vajon kiléptetné-e az USA-t Trump a NATO-ból?

A francia haderő vezérkara hétfőn az X-en jelentette be, hogy egy francia Rafale-gép lelőtt egy lett terület felett repülő drónt a NATO „Baltic Air Policing” légi rendfenntartó missziója keretében. Vadászgépek szálltak fel a litvániai Siauliai légibázisról, majd „lakatlan terület felett” megsemmisítették a pilóta nélküli légi járművet – állítja ugyanez a forrás, amely „a francia hadsereg elkötelezettségének bizonyítékaként” üdvözli a lépést, amely hozzájárul Európa keleti szárnyának biztonságához.