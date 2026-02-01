A Tisza Párt ne uszítsa a cigányokat a magyarok ellen, álljon meg a józan ész!

Miközben Magyar Péter a „szeretet” és a „béke” szlogenjeivel kampányol a Facebookon, a valóságban bűnözőket vezényelt a fideszesek megfélemlítésére. Orbán Viktor Hatvanban rántotta le a leplet a Tisza Párt alvilági módszereiről. A miniszterelnök világossá tette: nem fogadják el, hogy 72 napra a választástól bandákba szervezett, súlyos priusszal rendelkező alakok zaklassák a békés embereket. A Lázárinfó elleni támadás nem politikai véleménynyilvánítás volt, hanem szervezett uszítás. A kormányfő szavai húsbavágóak: „Üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen!” Ez már nem játék. Amikor egy párt börtönviselt embereket használ politikai fegyverként, ott vége a demokráciának és kezdődik a maffia-módszer. De a miniszterelnök nyugalomra intett: a józan észnek kell győznie, nem a provokációnak.

Ez lenne a „szeretet” nyelve?

Forduljunk most azokhoz, akik őszintén hisznek abban, hogy a Tisza Párt valami újat és tisztábbat hoz. Teljesen érthető, hogy eleged van a vitákból, és békét, összefogást szeretnél látni. A remény, hogy végre egy „szeretetre” épülő közösség jön, sokakat magával ragadott.

De álljunk meg egy pillanatra és nézzünk a tények mélyére: Összeegyeztethető a szeretet hirdetésével az, hogy bűnözőket küldenek másokra? Ez nem a te hibád, de látnod kell: a politikai marketingesek a te jóhiszeműségedet használják paravánnak, miközben a háttérben alvilági figurákat mozgatnak.

Az intelligens ember ismérve, hogy különbséget tud tenni a szép szavak és a csúf tettek között. Nem gyengeség belátni, ha a „vezér” módszerei átlépték a határt. Aki cigányt a cigány ellen, magyart a magyar ellen uszít, az nem egyesíti a nemzetet, hanem szétszakítja. Ne hagyd, hogy a te arcoddal igazoljanak ilyen erőszakos tetteket! A valódi változás nem félelemből, hanem biztonságból születik.