Döbbenet: a péceli Lázárinfón is fütyültek a tiszások 9000 ember halálára

Veszélyes, amit a Tisza Párt és szimpatizánsaik művelnek - így reagált a Fidesz frakció-szóvivője arra, hogy a péceli Lázárinfón fütyülni kezdtek a tiszások, amikor Lázár János az ukrán háború áldozatairól beszélt.

Németh Balázs szerint épp az ilyen megnyilvánulások miatt nem szabad Magyar Péterékre bízni az országot.

Kifütyülték a Tisza Párt szimpatizánsai az ukrajnai tragédiáról szóló híreket a péceli Lázárinfón.

Lázár János rámutatott: bekiabálások és fütyülések azt mutatják, hogy egyes politikai aktivisták nem tanúsítanak kellő tiszteletet az áldozatok iránt.

Nem ez volt az első alkalom, amikor Magyar Péter szimpatizánsai kegyeletsértő módon nyilvánultak meg a háború áldozataival szemben. Legutóbb Győrben vetkőztek ki magukból.