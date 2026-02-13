A fehér por és a sötét éjszaka lebuktatta a Messiást: Magyar Péter morálisan megsemmisült, de vajon van benne elég becsület a távozáshoz?

Ma este a Paláverben ledobjuk a végső atombombát Magyar Péter tarthatatlan helyzetére. A Tisza Párt elnöke beismerte a kábítószeres bulit, az Ötkert-botrány árnyéka pedig nem tágul. A kérdés már nem az, hogy mit tett, hanem az: lemond-e végre? A kettős életet élő politikus erkölcsi mocsara az egész országot felkavarta. Ne maradjon le a legkeményebb vitáról, ahol nem marad el a vádirat
Felfokozott hangulatban várja a hallgatókat a Paláver című műsor, ahol ma az országot leginkább foglalkoztató, legsúlyosabb politikai kérdés kerül terítékre: távozik-e a közéletből Magyar Péter? A Tisza Párt elnöke körül vészesen fogy a levegő, miután saját maga ismerte be, hogy a nyáron egy olyan házibuliban mulatott, ahol kábítószer is előkerült.