A brüsszeli boszorkánykonyhán már rotyog a mérgezett leves, amit a magyar választók torkán akarnak lenyomni. A Politico podcast legutóbbi adása rántotta le a leplet a sötét titokról: a Zelenszkij-terv valódi célja, hogy Ukrajna uniós csatlakozása 2027-re mindenáron valósággá váljon, felrúgva az összes létező jogi szabályt. Ehhez azonban elengedhetetlen a nemzeti kormány leváltása, hiszen Brüsszel és Kijev szemében Orbán Viktor az utolsó bástya. A brüsszeli elit és a Tisza Párt egy kottából játszik, de a kampányban inkább sunnyognak, mert tudják, a magyar nép nem kér a háborús paktumból. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke gyakorlatilag beismerte a kettős játékot, amikor kijelentette: nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknának.