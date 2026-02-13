Magyarország elemi érdekét tapossa páros lábbal Ukrajna

Ukrajna politikai okokból akadályozza a Barátság-kőolajvezeték újraindítását. Ezt mondta a külgazdasági és külügyminiszter azután, hogy január végén találta érte a csővezetéket ukrán területen, de azóta sem indult meg az olajszállítás. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a kormány garantálja Magyarország energiabiztonságát, a durva választási beavatkozás ellenére is.