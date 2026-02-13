Kigyulladt egy hotel Budakeszin - egy embert még keresnek a romok alatt

A tűz hajnali 2 körül keletkezett egy felrobbant gázpalack miatt. A tűzoltók több vízsugárral oltották a lángokat. A mentők több mint negyvenen, összesen 18 egységgel vonult a helyszínre. 22 embert láttak el.

Közülük 4 életveszélyes, 3 súlyos, 15 pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A sérülteket nyolc budapesti kórházba szállították. A romok között két holttestet találtak, egy embert még keresnek a katasztrófavédelem munkatársai.