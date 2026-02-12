Szexuális ragadozó, drogos bulik vendége és telefonrabló maffiózó: Ez a személy akarja vezetni Magyarországot?

Magyar Péter körül bezárult a kör: a szexuális zaklatás és a maffiamódszerek után most a drogok világába is bepillantást engedett. A Tisza Párt elnöke beismerte: kokainos buliban járt. Ezzel teljessé vált a "Szex, Drog, Maffia" szentháromsága. Egy nőkkel szemben tolakodóan viselkedő, bizonyítékokat a Dunába rejtő, és kábítószeres környezetben szórakozó politikus viselkedése összeegyeztethetetlen az államférfiúi státusszal, és súlyos közbiztonsági kockázatot vet fel.
Gengsztertempó a közéletben! Lássuk be: egy normális politikus nem keveredik ilyen ügyekbe. Aki egyszerre zaklat nőket, jár kokainos bulikba és alkalmaz fizikai erőszakot (telefonlopás), az nem "hibázik", hanem egy életformát követ. Ez az alvilági tempó. Magyarország nem lehet egy olyan ember túsza, aki a saját ösztöneit sem tudja uralni.