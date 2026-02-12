Szexuális ragadozó, drogos bulik vendége és telefonrabló maffiózó: Ez a személy akarja vezetni Magyarországot?

Gengsztertempó a közéletben! Lássuk be: egy normális politikus nem keveredik ilyen ügyekbe. Aki egyszerre zaklat nőket, jár kokainos bulikba és alkalmaz fizikai erőszakot (telefonlopás), az nem "hibázik", hanem egy életformát követ. Ez az alvilági tempó. Magyarország nem lehet egy olyan ember túsza, aki a saját ösztöneit sem tudja uralni.