Zsarolható Magyar Péter? Kocsis Máté súlyos gyanút fogalmazott meg a HírTV-ben

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint egyre több jel utal arra, hogy az ukrán titkosszolgálat aktívan tevékenykedik Magyarországon, és közvetlen érdekük fűződik ahhoz, hogy Magyar Pétert hatalomba juttassák. A politikus a HírTV Péntek 8 című műsorában rámutatott, Ukrajna nemzetstratégiai céljai között szerepel a magyar kormány meggyengítése, ehhez pedig zsarolható vagy irányítható szereplőket keresnek.
Kocsis Mété kiemelte: a „drogbuliban alvó” ellenzéki figura nemcsak saját magát, hanem az ország szuverenitását is veszélybe sodorhatja, ha valóban külföldi érdekcsoportok bábjává válik.
