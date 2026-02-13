Zsarolható Magyar Péter? Kocsis Máté súlyos gyanút fogalmazott meg a HírTV-ben

Kocsis Mété kiemelte: a „drogbuliban alvó” ellenzéki figura nemcsak saját magát, hanem az ország szuverenitását is veszélybe sodorhatja, ha valóban külföldi érdekcsoportok bábjává válik.

A Fidesz frakcióvezetőjével készült teljes interjú pénteken 20 órától látható a HírTV Péntek 8 című műsorában.