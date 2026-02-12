Vezércikk - Tiszás sajtószabadság értemezése: behódolás vagy betiltás

A Vezércikk mai tartalmában e témákról esett szó:
- Háborútagadók – Az áldozatokat sem tisztelték a tiszások a győri Lázárinfón
- „Játék" a kastélyban – Minden Ukrajnáról szól az uniós csúcstalálkozón
- Tagadhatatlan – Tényleg az ATV bezáratásáról beszélt Magyar Péter
A mai adás vendégeinek álláspontjaiból szemezgetve:
- Kovács András, aki szerint Magyar Péter arra idomította be híveit, hogy ne törődjenek holmi adatokkal és tényekkel.
- Kötter Tamás, aki úgy véli, hogy Hajdú Péter Alekosszal felvett intejúja egy az egyben megmutatta milyenek is a Tisza Párt lumpenproletárnak hasonlítható törzsszavazói.
- Dornfeld László, aki szerint a magyar kormányváltást Brüsszel, Kijev és a multik erőltetik és szponzorálják.
Műsorvezető: Szalai Szilárd