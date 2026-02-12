NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Vezércikk - Tiszás sajtószabadság értemezése: behódolás vagy betiltás

Ha kell, akár erőszakkal is bebizonyítják a tiszások, hogy ők bizony a békére készülnek. Hiszen Orwell is megmondta, a háború: béke.

A Vezércikk mai tartalmában e témákról esett szó: 

  • Háborútagadók – Az áldozatokat sem tisztelték a tiszások a győri Lázárinfón
  • „Játék" a kastélyban – Minden Ukrajnáról szól az uniós csúcstalálkozón
  • Tagadhatatlan – Tényleg az ATV bezáratásáról beszélt Magyar Péter 

A mai adás vendégeinek álláspontjaiból szemezgetve: 

  • Kovács András, aki szerint Magyar Péter arra idomította be híveit, hogy ne törődjenek holmi adatokkal és tényekkel.
  • Kötter Tamás, aki úgy véli, hogy Hajdú Péter Alekosszal felvett intejúja egy az egyben megmutatta milyenek is a Tisza Párt lumpenproletárnak hasonlítható törzsszavazói.
  • Dornfeld László, aki szerint a magyar kormányváltást Brüsszel, Kijev és a multik erőltetik és szponzorálják. 

Műsorvezető: Szalai Szilárd
 

 

