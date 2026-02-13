Láncreakció - Izrael is csatlakozott Donald Trump Béketanácsához

Mai témáink:

Mark Rutte szerint összefonódott Ukrajna és a NATO biztonságának ügye

Ukrajna Nemzetközi Védelmi Légióit integrálták az ukrán fegyveres erők rohamegységeibe

Izrael is csatlakozott a Béketanácshoz

Betekintés a tartalomba, többek között e témákat dolgoztuk fel:

Brüsszel eltitkolná, azonban mégis napvilágra került az az öt pontos terv, amely segítségével már 2027-re az Európai Unió tagjává válhatna Ukrajna. A Politico által nyilvánosságra hozott Brüsszeli terv első és a második lépése, vagyis Kijev informális felkészítése már zajlik. Eszerint egy példátlan „fordított bővítéssel” már a csatlakozási folyamat elején helyet kapna Ukrajna az asztalnál. A terv része továbbá a nemzetközi nyomásgyakorlás fokozása az Egyesült Államok diplomáciai erejének bevonásával. Ugyanis Washingtonon keresztül győznék meg az Ukrajnával szemben még szkeptikus tagállamokat, köztük hazánkat a gyorsított felvétel támogatásáról. Végső esetben, ha a diplomáciai megoldások nem vezetnek eredményre, a terv Magyarország szavazati jogának felfüggesztését vetíti előre, méghozzá a 7. cikkely szerinti eljárás keretében, ezzel iktatva ki a döntéshozatalhoz szükséges egyhangúság akadályát.

A szövetség stratégiai irányváltásáról és a közelgő ankarai csúcs előkészítéséről tárgyaltak a NATO védelmi miniszterei csütörtökön Brüsszelben. A találkozó egyik legfontosabb döntése az „Arctic Sentry” misszió elindítása volt, amellyel a szervezet az orosz északi-sarkvidéki terjeszkedésre reagálva állandó tengeri jelenlétet biztosít a stratégiai fontosságú északi vizeken.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi az Ukrán Nemzeti Gárda soraiban szolgáló külföldi zsoldosok és hontalan személyek számára a legális ukrajnai tartózkodást. A döntés értelmében ezek a katonák a katonai szolgálatról szóló szerződésük teljes időtartamára – beleértve annak esetleges meghosszabbítását is – ideiglenes tartózkodási engedélyre jogosultak. Az intézkedés elsődleges célja, hogy rendezze a fronton harcoló külföldi önkéntesek jogi státuszát, felszámolva az adminisztrációs akadályokat, továbbá biztosítsa számukra a szükséges szociális védelmet és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.



