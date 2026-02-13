Életmentő pluszpénz vagy brüsszeli célpont? Lentner Csaba professzor elárulja az igazságot a nyugdíjakról!

A 13. és a 14. havi nyugdíj nem csupán számok a papíron, hanem a magyar idősek mindennapi biztonsága. Lentner Csaba közgazdász professzor élő adásunkban elemzi, mit jelent ez a plusz forrás egy átlagos háztartásnak. Miközben Brüsszel és a hazai baloldal megszorításokról álmodik, a nemzeti kormány a nyugdíjasok mellé állt. Megmutatjuk, miért életmentő ez a segítség.
A nemzeti kormány egyik legfontosabb ígérete vált valóra, amikor visszavezették a 13. és a 14. havi nyugdíj intézményét. Lentner Csaba közgazdász professzor szerint, ha az átlagnyugdíjat tekintjük, ez a segítség sorsfordító az idős honfitársainknak. Élő kapcsolásunkban azt keressük, hogyan segít ez nekik átvészelni a nehezebb hónapokat és megőrizni a gazdasági biztonság alapjait.