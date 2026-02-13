Kocsis Máté meglepetéssel várná Magyar Pétert és édesanyját a bíróságon

Éles szavakkal illette Magyar Pétert Kocsis Máté a HírTV Péntek 8 című műsorában, ahol a Fidesz frakcióvezetője régi ismeretségükre hivatkozva „hamis és kétszínű” embernek nevezte a politikust. Hangsúlyozta: bár Gulyás Gergellyel jóban voltak, ő maga sosem kedvelte Magyart, és ez az ellenszenv kölcsönös volt.
A politikus szerint Magyar Péter az elmúlt időszak zűrös ügyei miatt mára „fogott emberré” vált, akit külföldi központokból, Brüsszelből és Kijevből irányíthatnak. Kocsis Máté kijelentette, áll elébe egy esetleges pernek, ahol – mint fogalmazott – egy különleges meglepetéssel készül Magyar Péter és édesanyja számára is.
A Fidesz frakcióvezetőjével készült teljes interjú pénteken 20 órától látható a HírTV Péntek 8 című műsorában.