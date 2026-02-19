A baloldal kimutatta a foga fehérjét

A miniszterelnök politikai igazgatója az alábbi bejegyzésében hívta fel a figyelmet, hogy miután fölkerült az internetre egy háború borzalmait szemléltető videó, egymást túlharsogva háborodtak fel az ellenzéki politikusok.

Orbán Balázs rámutatott, hogy végre állást foglaltak. Eddig is tudtuk, de most már maguk is elismerik, hogy rájuk nem számíthatnak a magyar emberek, amikor ellen kell állni az európai háborús terveknek. Ők nem tudnának, talán nem is akarnak nemet mondani. Lapítanának, sunyítanának, terelnének, közben pedig Brüsszel szabad kezet kapna - tette hozzá a politikus.

Ma is bebizonyosodott, hogy egyedül a Fidesz a biztos választás!

- emelte ki Orbán Balázs.