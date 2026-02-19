Digitális zombikat nevelünk? A szakértő szerint a telefonmegvonás helyett más a megoldás!

A digitális gyermekvédelem ma már elengedhetetlen. A szakértők szerint a túlzott képernyőidő lelki és szociális következményekkel járhat. A modern képernyőidő sokszor napi nyolc óra, ami táptalaja lehet az online zaklatás jelenségének. A kiút a digitális reziliencia megerősítése, amely a digitális környezethez való alkalmazkodóképességet jelenti. A puszta tiltás rendkívül káros, a kulcs az, hogy okos alternatívát kínáljunk nekik.