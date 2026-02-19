Nem a mi háborúnk: A Fidelitas Kaposváron tiltakozott a kötelező sorkatonaság ellen

A magyar fiúk élete nem játék, ezért a Nem a mi háborúnk jelszóval elindított 20 állomásos országjárás Kaposvárra érkezett. A Fidelitas aktivistái és a helyiek egy emberként mondanak nemet a kötelező sorkatonaság rémálmára, amelyet a globalista elit erőltetne ránk. A felháborodás jogos, hiszen Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza párt bukott katonai szakértőjének botrányos kijelentése világossá tette: a Tisza párt zokszó nélkül a frontra küldené a fiainkat. Míg Horvátországban már osztják a behívókat, nálunk az ellenállás erősödik. Gelencsér Attila képviselő drámai szavakkal emlékeztetett arra, hogy a Don-kanyar tragédiája generációkon átívelő fájdalomról szól, amit soha többé nem élhetünk át. Olyan ez a nyugati háborús láz, mint egy felelőtlen sofőr, aki a szakadék felé kormányozza a buszt, miközben az utasok életével játszik. A magyar kormány azonban rálépett a fékre, és megvédi a családokat az értelmetlen vérontástól.