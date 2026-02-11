Miközben Spanyolország vízbe fúl, nálunk a föld issza a "folyékony aranyat" – Megszólalt a vízügy a hóolvadásról

Miközben az Ibériai-félszigeten ítéletidő tombol, Magyarországon a nagy hó olvadása nem katasztrófát, hanem áldást hozott. A földek végre feltöltődtek, a gazdák fellélegezhetnek: a víz most nem ellenség, hanem a jövő évi termés záloga. Siklós Gabriella szóvivő és Bidló Gábor ügyvezető szerint a helyzet ideális, a pánik helyett a vízmegtartás a kulcs, árvíztől pedig nem kell tartanunk.
Európa nyugati felén a pokol szabadult el: az Ibériai-félszigeten a Leonardo és Marta viharok pusztítanak, miközben nálunk a nagy hó olvadása csendes áldásként vonul be a földbe. Nem kell tartanunk az árvíztől, sőt, a természet most visszaadja azt, amit az aszály elvett. Bidló Gábor ügyvezető szerint ez a folyamat felér egy lottóötössel a mezőgazdaságnak, és Siklós Gabriella szóvivő is megerősítette: a gátak biztonságosak, a víz a helyén van.