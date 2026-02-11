Hivatalos: Brüsszel pilótajátékot indított! Hitelt vettek fel, hogy egy csődbe ment országnak adják – Mi, magyarok nem kérünk az adósságspirálból!

Megkondult a vészharang Strasbourgban: megszavazta az Európai Parlament az Ukrajna támogatására szánt 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt. Roberta Metsola elnök bejelentése – "szavazás lezárva, nagy többséggel elfogadva" – valójában a józan ész kivégzése volt.

A tagállamok vezetői még a decemberi uniós csúcson döntöttek, hogy belenyúlnak a tűzbe, de a Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradásával létrejött "koalíció" megmenekült. Bugnyár Zoltán tudósító szerint a helyzet abszurd: az Unió is hitelből fedezi a hitelt, a kamatokat pedig mi, európaiak fizetjük. Ez a klasszikus Brüsszeli Pilótajáték: pénzt adni a semmire.