Az égnek szeme van és gyilkolni akar: Így néz ki a modern pokol, ahol 20 kilométert kell gyalogolni a túlélésért – Megrázó beszámoló

Üdvözöljük a 21. századi állóháború poklában, ahol a diplomácia szintjén ismét békéről suttognak, de Kelet-Ukrajnában továbbra is mindennaposak a robbanások. A Donyecki területen a front ma már nem térképvonal, hanem egy húsdaráló sáv. Itt küzd a 49. Rohamzászlóalj, a „Kárpáti Szics”, akiknek a tagjai kényszerből 10–20 kilométert gyalogolnak a sárban. Miért? Mert az égen fegyveres drónok rajzanak, és a járművek azonnal lángoló koporsókká válnak.