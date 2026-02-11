Az égnek szeme van és gyilkolni akar: Így néz ki a modern pokol, ahol 20 kilométert kell gyalogolni a túlélésért – Megrázó beszámoló

Miközben a diplomácia szintjén ismét békéről zajlanak az egyeztetések, a valóság sokkoló: Kelet-Ukrajnában továbbra is mindennaposak a robbanások. A Donyecki területen a front nem egy vonal, hanem egy halálzóna. A 49. Rohamzászlóalj katonái 10–20 kilométert gyalogolnak, mert az autók célpontok, felettük pedig fegyveres drónok köröznek, vadászva mindenre, ami él és mozog.
