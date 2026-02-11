Zelenszkij megüzente, a Tisza teljesíti: Háború, rezsiemelés, magyar fizetés

A brüsszeli és kijevi elit türelme elfogyott, most már „fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból”. A forgatókönyv hátborzongatóan egyszerű: „Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás”. A Tisza Párt tehát nem egy politikai alternatíva, hanem a háborús lobbi faltörő kosa. Ha ők kerülnek hatalomra, a Tisza Párttal megvalósulna a Zelenszkij-terv, ami három halálos csapást mérne ránk: belesodornának a háborúba, a saját pénzünkből, azaz velünk fizettetnék ki Ukrajna működését, és a védőháló megszűnésével elszabadulnának a rezsiárak.