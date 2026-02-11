Ursula von der Leyen mérgezett húst tenne a tányérodra – Brüsszel zöldet papol, de közben vegyszeres szemetet hozna be

Hatalmas tiltakozáshullám söpör végig Európán a tervezett MERCOSUR kereskedelmi megállapodás miatt, ugyanis Brüsszel ismét elárulni készül a sajátjait. Több tagállam, köztük Magyarország is attól tart, hogy az egyezség versenyhátrányba hozza az európai gazdákat, miközben nagy mennyiségű ellenőrizetlen, olcsó dél-amerikai import jelenhet meg az uniós piacon. Nagy István agrárminiszter világossá tette: ez a paktum, amelyet Ursula von der Leyen felhatalmazás nélkül írt alá, nem más, mint a szigorú környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági szabályok arculcsapása.

Míg az európai gazdák vért izzadnak a "zöldítés" és a vegyszermentesség miatt, addig Dél-Amerikából dőlhet a hormonkezelt, kétes eredetű áru. Ez a MERCOSUR-vita már nemcsak a pénzről szól, hanem arról, hogy a gazdák a frontvonalban harcolnak a túlélésért és a mi egészségünkért.