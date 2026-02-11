Ursula von der Leyen mérgezett húst tenne a tányérodra – Brüsszel zöldet papol, de közben vegyszeres szemetet hozna be

Európa lángokban, a gazdák az utcán: a brüsszeli elit a fejünk felett kötne alkut Dél-Amerikával, ami ellenőrizetlen élelmiszerrel árasztaná el a piacot. Nagy István agrárminiszter és a magyar kormány határozottan ellenzi a MERCOSUR-paktumot, amely versenyhátrányba hozná a termelőinket és veszélyeztetné az asztalra kerülő étel minőségét. Ez nem kereskedelem, ez merénylet a vidék ellen.
Hatalmas tiltakozáshullám söpör végig Európán a tervezett MERCOSUR kereskedelmi megállapodás miatt, ugyanis Brüsszel ismét elárulni készül a sajátjait. Több tagállam, köztük Magyarország is attól tart, hogy az egyezség versenyhátrányba hozza az európai gazdákat, miközben nagy mennyiségű ellenőrizetlen, olcsó dél-amerikai import jelenhet meg az uniós piacon. Nagy István agrárminiszter világossá tette: ez a paktum, amelyet Ursula von der Leyen felhatalmazás nélkül írt alá, nem más, mint a szigorú környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági szabályok arculcsapása.
Míg az európai gazdák vért izzadnak a "zöldítés" és a vegyszermentesség miatt, addig Dél-Amerikából dőlhet a hormonkezelt, kétes eredetű áru. Ez a MERCOSUR-vita már nemcsak a pénzről szól, hanem arról, hogy a gazdák a frontvonalban harcolnak a túlélésért és a mi egészségünkért.