Március 23-ig lehet visszaküldeni a kitöltött nemzeti petíciókat

A magyar emberek szerint a háború többről szól mint, mint Ukrajna védelme: például a nyugati cégek profitéhsége. A nyugati országok azonban nem elég erősek ahhoz, hogy ellenálljanak a háborún nyerészkedő cégek követeléseinek - jelentette ki Radics Béla, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje. Hozzátette, hogy a brüsszeli vezetők ha akarnának, se tudnának nemet mondani a háborúban érdekelt globális óriáscégeknek.

Magyarország viszont ellenáll, többek között a nemzeti petícióval, és ezért sok támadást is kap - mutatott rá Radics Béla. A képviselőjelölt egyúttal arra kért mindenkit, hogy legkésőbb március 23-ig küldjék vissza a kitöltött nemzeti petíciót.