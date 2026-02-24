Dömötör Csaba: Brüsszel és Kijev összejátszik

A Fidesz EP-képviselőjének tájékoztatása szerint a vitán a néppárti nagykoalíció semmi kivetnivalót nem talált abban, hogy Ukrajna blokkolja az olajszállítást Magyarország irányába. Ez azt jelenti, hogy ebben az ügyben nyíltan összejátszanak Zelenszkij ukrán elnökkel. Dömötör Csaba hangsúlyozta: Magyarország egyértelművé tette, hogy nem fog engedni a zsarolásnak.