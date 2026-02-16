Zelenszkij nem bíz a véletlenre: Ukrán milliók ömlenek a kormánybuktatásba – Nyakig vannak a kampányban!

Már nem is próbálják titkolni: az ukránok elemi érdeke, hogy a magyar választás végeredménye Kijev szájíze szerint alakuljon. A színfalak mögött zajló kampány finanszírozása során egyre több jel utal arra, hogy külföldi források, köztük ukrán érdekeltségű pénzek vándorolnak az ellenzék zsebébe. Miért? Mert nekik nem mindegy, ki ül a Karmelitában. A jelenlegi kormány nem ad fegyvert, nem küld katonát, és nem engedi tönkretenni a gazdaságot. Ezzel szemben, ha sikerülne a beavatkozás, és a dollárbaloldal kerülne hatalomra, másnap indulnának a fegyverszállítmányok. Ők szó szerint a bőrünkre játszanak, és ezért finanszírozzák a háborúpárti erőket.