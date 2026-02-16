Orbán Viktor: Folytatjuk azt, amit elkezdtünk, amit vállaltunk, megcsináltuk

"Ötvenöt nappal vagyunk a választás előtt, és azt hiszem, hogy mindent tudunk, amit az április 12-i döntéshez tudni kell" – jelentette ki Orbán Viktor a kormánypártok választmányán, ahol hivatalosan is bemutatták a Fidesz–KDNP listás jelöltjeit a 2026-os országgyűlési választásra. A miniszterelnök egyértelművé tette: a kormány folytatni akarja a megkezdett programot – az egymillió forint feletti átlagbértől a teljes anyai adómentességen át a 14. havi nyugdíjig. A kormányfő azt mondta: széles szövetségben fognak nyerni áprilisban.