Nézőpont Intézet: A miniszterelnök az évértékelőjén valójában sorskérdésekről beszélt Magyarország számára

Erdélyi Rezső Krisztián: "Hogyha megnézzük, hogy hányan szoktak részt venni egy országgyűlési választáson, tehát hogyha ezt a hatmillió főt nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy a választáson potenciálisan résztvevőknél is többhöz jutott el ez az évértékelő, vagy maga az évértékelő vagy az évértékelő összegzéséről meg utóéletéről szóló cikkek illetve híranyagok. Ennek azért van jelentősége szerintem, mert a miniszterelnök az évértékelőjén valójában sorskérdésekről beszélt Magyarország számára."