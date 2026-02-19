A Tisza Párt győzelme 180 fokos fordulatot hozna Ukrajna számára az egyik ukrán elemző szerint. Bogdan Popov egy interjúban úgy fogalmazott: Magyar Péter választási sikere nemcsak segítené Ukrajna uniós csatlakozását, de Kijev még magyar katonai támogatásra is számíthatna. Az elemző szerint a Tisza Párt meghamisítja a közvélemény-kutatásokat a győzelme érdekében.

Ukrajnának az az érdeke, hogy Magyarországon az ellenzék nyerjen.



Ezt mondta Bogdan Popov egy Telegram-csatorna műsorában. Az interjúban az elemző nyíltan beszélt arról, hogy Magyar Péterék nyugati segítséggel manipulálják a közvélemény-kutatásokat, hogy a saját előnyüket sugallják a választóknak. Popov szerint lehetséges, hogy Ukrajna katonai segítséget is kapna a Tisza győzelme esetén.