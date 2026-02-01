Magyar Péter börtöntöltelékekből épít magánhadsereget a fideszesek ellen

A „szeretet és béke” apostola, Magyar Péter úgy tűnik, sajátos módon értelmezi a kampánycsendet: börtönviselt nehézfiúkkal. Orbán Viktor a hatvani gyűlésen rántotta le a leplet a gyalázatos akcióról. A miniszterelnök tényként közölte: a Tisza Párt szervezetten, buszokkal szállított büntetett előéletű személyeket a gyöngyösi Lázárinfó helyszínére. Nem piti tolvajokról van szó: emberölés, rablás, szexuális erőszak szerepel a "békés tüntetők" priuszán. A kormányfő szerint ilyet még a legvadabb időkben sem láttunk, hogy egy párt az alvilágot bérelje fel a fideszesek megfélemlítése céljából. A helyszínen készült felvételek és a közös fotók Magyar Péterrel – mint például a botrányt okozó Csík Miklós vagy Lakatos Gusztáv esetében – egyértelműen bizonyítják a kapcsolatot. Miközben Lázár János a nemzeti egységről beszélt, a Tisza verőlegényei üvöltöztek, bizonyítva, hogy a baloldali agresszió szintet lépett. Kocsis Máté találóan jegyezte meg: ez a jól megszokott uszítás, csak most már a bűnözőket is bevetik.