Rockkoncertté vált a békecsúcs: Javier Milei és Orbán Viktor a hátsó sorban „rosszalkodott”

A Béketanács washingtoni ülésén végre nem a savanyú képet vágó bürokraták, hanem az életszeretet és a rock and roll vette át az irányítást. Orbán Viktor mellett ugyanis a színpadra termett Javier Milei olyan show-t tolt, ami mellett a merev diplomáciai protokoll úgy omlott össze, mint egy rosszul összerakott kártyavár. Az egész világot bejárta a felvétel, amelyen az argentin elnök énekelt, pontosabban szenvedélyesen tátogott a király egyik legnagyobb slágerére. A két vezető úgy festett a hátsó sorban, mint a csintalan diákok, akikre bármelyik pillanatban rászólhat a tanár, hogy: szétültetnek minket, ha nem hagyják abba a nevetgélést. Amikor felcsendült a Burning Love című dalát kísérő ritmus, még a FIFA elnöke is láthatóan élvezte a szokatlan és rendkívül baráti hangulatot, ami végre áttörte a hideg diplomáciai falakat.