A fenntarthatóság jegyében működik a hazai vadgazdálkodás

Magyarországon az ökológiai ismeretekre alapozott vadgazdálkodás és vadászat előtérbe helyezi a biodiverzitásnak a megőrzését.

  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Minden nap azért dolgozunk, hogy az ember és a természet harmóniában legyen egymással - mondta az agrárminiszter a Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás megnyitóján. 

Nagy István az új vadgazdálkodási törvényt ismertette a négy napig tartó eseményen. Az új szabályok nemcsak csökkentik a vadászat bürokratikus terheit, de az ágazat sikereihez is hozzájárulnak. Mindez a FeHoVa-n megjelent vadászok eredményeinek is köszönhető - mutatott rá Nagy István.

 

