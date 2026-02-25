Orbán Balázs: Az olcsó orosz olaj kivezetése hatalmas energiacsapás lenne a magyarországi energiaár szintre

Orbán Balázs: "Az olcsó orosz olaj nemcsak a benzin áremelkedésének mérsékléséhez irányul, hanem a rezsicsökkentés fenntartásához is. Tehát ez két irányából jelentene az olcsó orosz olaj kivezetése két irányból jelentene hatalmas energiacsapást a magyarországi energiaár szintre és az energiabiztonságra. Úgyhogy ezért a mi célunk az, hogy az ukrán zsarolással összefüggésben épített energiablokádot megtörjük, még akkor is ha brüsszeliek támogatják, és még akkor is ha a magyar ellenzéki pártokkal lepaktáltak. Ez sikerülni fog."